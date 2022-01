Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 31 GENNAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

10.00-13.00. Convegno ‘Tra terra e mare: paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente ligure’ con la partecipazione di importati figure istituzionali locali, architetti paesaggisti e le figure coinvolte nell’interessante progetto Pelagos. Villa Nobel (i dettagli a questo link)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola (ultimo giorno)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

18.30. ‘Il piano, una scrittura del film’: conferenza della regista Mia Hansen-Løve , intervistata da Jacques Kermabon, critico cinematografico. A cura della Fondazione Prince Pierre. Théâtre des Variétés (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 1 FEBBRAIO



SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Casa SIAE 2022’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’5 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)

15.30. ‘Sinfonie di colori’: inaugurazione collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9, fino al 6 febbraio



16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale

16.00. Inaugurazione di ‘Somnia Aura spa’, la nuova Area Benessere di Sanremo targata Dream Massage®, luxury spa per attori, cantanti e personaggi dello spettacolo. Grand Hotel Des Anglais

20.30. Per #Sanremo2022, Opening Dinner Festival di Sanremo 2022 al Victory Morgana Bay in corso Trento Trieste con la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo. Guest star Massimo Boldi, 0184 591620 (più info)

20.40. Sanremo 2022: prima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

20.45. Per il ciclo ’40 giorni per la Vita’. ‘Eutanasia e suicidio assistito: i frutti della cultura dello scarto: incomtro con il professor Massimo Ganfolfini, Presidente Associazione Family Day, e Jacopo Coghe, Vice presidente di Pro Vita & Famiglia. Villa S. Giovanna d'Arco (info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO



11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



20.30. ‘Amici’ di Amanda Sthers e David Foenkinos, con Kad Merad, Claudia Tagbo e Lionel Abelanski. Théâtre Princesse Grace (più info)

21.00. Partenza dell’ultima tappa Monaco-monaco del 24° Rally Monte-Carlo Storico, riservato alle vetture di un modello simile già partecipante a un Rally Monte-Carlo fino alla 51° edizione di gennaio 1983 (il programma a questo link)





MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

10.00. ‘Sinfonie di colori’: collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9, fino al 6 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2022’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’5 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)

16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale

20.30. Per #Sanremo 2022, cena alla carta con intrattenimento musicale. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste (più info)

20.40. Sanremo 2022: seconda serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)





GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

10.00. ‘Sinfonie di colori’: collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9, fino al 6 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2022’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’5 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)

14.30-19.30. Cristian Music Festival Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo. Auditorium di Villa Santa Clotilde, Corso Felice Cavallotti 52, fino al 5 febbraio (più info)

16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale



20.30. Per #Sanremo 2022, gala di SanremoSol e Novella 2.000 (locale riservato). Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste (più info)

20.40. Sanremo 2022: terza serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (ultimo giorno)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. ‘Il mio nome è Caino’: spettacolo di Claudio Fava con Ninni Bruschetta accompagnato dalla pianista, compositrice e direttore d'orchestra Cettina Donato. Evento a cura de ‘La Dante Monaco’ (20 euro, gratuito per i Soci Dante). Théâtre des Variétés (più info)





VENERDI’ 4 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

10.00. ‘Sinfonie di colori’: collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9, fino al 6 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2022’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’5 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)



16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale

14.30-19.30. Cristian Music Festival Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo. Auditorium di Villa Santa Clotilde, Corso Felice Cavallotti 52, fino al 5 febbraio (più info)

20.30. Per #Sanremo 2022, gala di SanremOn. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste (più info)

20.40. Sanremo 2022: quarta serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-22.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. Serie Grande Stagione: concerto di musica da camera con David Bismuth, pianoforte, Liza Kerob, violino, Federico Andres Hood, viola e Thierry Amadi, violoncello. In programma: Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart. Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 5 FEBBRAIO



SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2022’: ultimo giorno del salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘ShowEvent’: settimana di eventi con supercar, dirette televisive, vetrine musicali e grandi ospiti ogni giorno. Grand Hotel Des Anglais (i dettagli a questo link)

10.00-20.00. Saldi di Gioia con negozi aperti nelle vie e piazze del centro. Evento a cura della Confcommercio, anche domani

10.00. ‘Sinfonie di colori’: collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9, fino al 6 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2022’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE. Postazione multimediale in Piazza Colombo, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)

14.30-19.30. Ultimo giorno del Cristian Music Festival Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo. Auditorium di Villa Santa Clotilde, Corso Felice Cavallotti 52 (più info)



16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale

20.30. Per #Sanremo 2022, Dinner Show Casinò Royal (con performer e acrobati) in collaborazione con Red-Bull Italia. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste (più info)

20.40. Sanremo 2022: quinta ed ultima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

21.15. ‘Un letto fra le lenticchie’ & ‘Una patatina tra lo zucchero’ da Alan Bennett. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid



ENTROTERRA

PIETRABRUNA

13.00. ‘Pillole di natura e storia’: escursione da Boscomare a Pietrabruna con visita al museo archeologico di Pietrabruna accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo nel piazzale delle feste di Boscomare, info 337 1066940 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. 18° Salone dell'Acquario Azzurro e della Terrariofilia con pesci e piante d'acqua dolce, pesci marini e coralli, rettili, ragni e attrezzature varie. Espace Fort Carré, ingresso gratuito, anche domani (più info)

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-22.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



DOMENICA 6 FEBBRAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Valcona accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

10.00-20.00. Saldi di Gioia con negozi aperti nelle vie e piazze del centro. Evento a cura della Confcommercio, anche domani



10.00. ‘Sinfonie di colori’: ultimo giorno della collettiva d’arte con le opere di Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Elena Rede, Italo Corrado, Marika Laganà. Hotel Miramare Palace, Corso Matuzia 9



16.00. Esposizione di alcuni preziosi abiti di Milva indossati nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Foyer del Casinò municipale

IMPERIA

17.00. ‘Un letto fra le lenticchie’ & ‘Una patatina tra lo zucchero’ da Alan Bennett. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Valcona accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



DIANO MARINA

15.30. Festa patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella Chiesa nell'Oratorio San Biagio, con partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina. A seguire rinfresco per tutti offerto dal Circolo Amici di Calderina e Muratori. Frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori

FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. 18° Salone dell'Acquario Azzurro e della Terrariofilia con pesci e piante d'acqua dolce, pesci marini e coralli, rettili, ragni e attrezzature varie. Espace Fort Carré, ingresso gratuito (più info)

CANNES



15.00-18.30. ‘Break The Floor’: concorso di danza hip-hop. Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Ultimo giorni della Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

18.00. Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con David Fray, pianoforte e Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!