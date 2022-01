Target con Ilaria Salerno |

Target: lo Spazio Conad Arma di Taggia garantisce da sempre la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti

Grande è la responsabilità ma anche la passione e l’interesse con cui Franco Lupi gestisce il punto vendita armese.

Franco Lupi ed Ilaria Salerno

L’esperienza di Franco Lupi, oggi presidente dello Spazio Conad Arma di Taggia, ha permesso all’imprenditore di gestire negli anni numerosi supermercati e punti vendita con serietà e professionalità. Da luglio 2021 insieme al suo socio Ivano Pinasco decidono di formare la società “Tabia Center”e di prendere in gestione il punto vendita armese. A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo il potenziale di spesa dei clienti è purtroppo diminuito, proprio per questo Conad offre una serie di prodotti di grande qualità ad un prezzo accessibile che sono chiamati "Bassi & Fissi". L’azienda è grande e ha un’organizzazione complessa, ci sono infatti circa duecento dipendenti ma Conad fornisce una serie di servizi che consentono al presidente di gestire il punto vendita al meglio. I punti di forza del supermercato sono sicuramente il vasto assortimento di prodotti e di servizi, la competitività sui prezzi e la grande qualità non solo dei freschi ma anche dell’extra alimentare.

Franco Lupi e i suoi dipendenti hanno reso nel corso dei mesi ogni reparto sempre più efficiente e ben curato: in panetteria i prodotti da forno vengono preparati ogni giorno direttamente all’interno del punto vendita, la macelleria tratta solamente carni piemontesi di alta qualità, in gastronomia vengono preparati ogni giorno piatti freschi da offrire ai clienti e per quanto riguarda la pescheria ogni mattina il banco viene rifornito con il pescato del giorno. Inoltre l’ortofrutta propone giornalmente un’ampia gamma di prodotti freschi con il marchio “ORI” che certifica i prodotti a chilometro zero della nostra amata Liguria. Nell’imminente futuro il punto vendita di Arma di Taggia verrà completamente ristrutturato, verranno potenziati i reparti freschi e l’assortimento dei prodotti, verranno utilizzate alcune nuove tecnologie e oltre alle casse tradizionali verranno installate alcune casse self con le quali il cliente potrà effettuare gli acquisti in autonomia.

Ilaria Salerno

