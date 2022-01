Le ginnaste della Società Ginnastica Viridis Sanremo Asd trionfano a Udine

Gennaio ricco di gare per la Società Ginnastica Viridis Sanremo Asd che lo scorso week end ha partecipato al ‘Palamare Cup Torneo Nazionale Amichevole’ a Caorle (VE).



La squadra formata dalle agoniste Cappai Syria, Nardini Carola e Nocerini Aurora si è qualificata 7^ nella categoria Serie C Gold.

Questo fine settimana le ginnaste della società Viridis Sanremo hanno partecipato al ‘Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica Swirl&Twirl di Udine’ dove si sono confrontate con 120 atlete provenienti da Slovenia, Croazia, Cile e Italia.

Le ragazze allenate dalla tecnica Elena Deeva Tishkina affiancata da Cristina Sisti hanno portato a casa un ricco medagliere:

CAT. ALLIEVE

- Ilaria Selenia Parisi : argento all around (1^clavette, 1^cerchio, 3^corpo libero)

- Arina Stanchuk: bronzo all around (2^cerchio, 2^clavette, 4^corpo libero)

CAT. JUNIOR

- Sirya Bertolo - argento all around (2^ fune, 2^clavette e 2^palla)

- Syria Cappai - oro all around (1^cerchio e 1^clavette)

CAT. SENIOR

- Aurora Nocerini - bronzo all around (2^clavette, 3^palla)

- Carola Nardini - oro all around (1^palla, 1^nastro)

Brave ragazze che questi risultati siano d’incoraggiamento per affrontare una buona stagione sportiva.