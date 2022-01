Imperia calcio, riunione urgente della dirigenza: esonerato Nicola Ascoli. Si valuta il nome del successore

Dopo la cocente sconfitta casalinga dell'Imperia per 0-3 contro il Gozzano, il board neroazzurro ha deciso l'esonero Mister Nicola Ascoli .

Nei minuti immediatamente successivi al match, la dirigenza si è riunita all'interno degli uffici di Piazza d'Armi per pianificare le prossime mosse. Nonostante l'ottimo rapporto con la cordata che nello scorso ottobre si è insediata ai vertici neroazzurri, i cattivi risultati hanno indotto riflessioni ormai orientate su un successore.

Poi il comunicato ufficiale delle 19:26:" La Ssd Imperia comunica che, alla luce dei risultati e dell'attuale posizione in classifica, ha deciso di esonerare dal suo incarico l'allenatore della prima squadra Nicola Ascoli. Nonostante ciò tutta la compagine neroazzurra desidera ringraziare Ascoli per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.

La società comunica altresì che nei prossimi giorni lavorerà per definire in maniera ponderata il profilo del nuovo allenatore."

Appena 10 punti in 13 partite quelli raccolti dal tecnico che ha potuto disporre di una rosa importante ma senza mai riuscire a trovare la quadra. Allo stesso tempo, un avvicendamento significherebbe il terzo allenatore in quattro mesi per l'Imperia. Il quarto in sei, se consideriamo anche Alessandro Lupo che, a proposito, ha rassegnato oggi le dimissioni dall'Albenga insieme al vice Matteo Fiani.

Un suo eventuale ritorno si aggiunge al toto-nomi per la successione ad Ascoli ma, stando ai rumors, il ballottaggio sarebbe tra Alan Carlet (ex Ospedaletti) e Gianluca Bocchi, bandiera dell'Imperia con 238 presenze da giocatore e già allenatore neroazzurro dal 2014 al 2016.

A mercato aperto, i movimenti riguarderebbero anche il comparto giocatori. Nelle prossime ore, è atteso il 'sì' definitivo di Davide Sancinito proveniente dall'Albenga.