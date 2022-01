Calcio: Eccellenza, ritorna alla vittoria il Ventimiglia. Battuto il Varazze per 2-1

Attesa da tempo, è giunta in una partita non facile la agognata vittoria del Ventimiglia contro un indomito Varazze col punteggio di 2-1 già fissato nei primi 45' di gioco. Gara da subito in discesa per i frontalieri che con un avvio spumeggiante, mettevano già alla corda gli ospiti. Sparma al 3' e al 10' aveva già l'occasione per sbloccare il risultato, le sue conclusioni terminavano a lato. Al 12' i granata passano: lungo lancio verso la metacampo ospite sul cui pallone arriva Trotti che con un perfetto pallonetto batte Faggiano. Il Varazze non fa in tempo a reagire che il Ventimiglia raddoppia: è il 17' Sparma , raccoglie un pallone e tira sul portiere che respinge, riprende Trotti che spinge la sfera in rete. Gli ospiti ora si scuotono e Filippone impegna Scognamiglio. Alla mezz'ora, azione neroazzurra Tracanna per Filippone con tiro non irresistibile parato dal portiere. E' invece il Ventimiglia ad andare vicino alla terza rete con una azione insistita di Sparma che serve Trotti sul cui tiro, si oppone con bravura Faggiano.



Verso il finale del tempo, l'azione offensiva ospite si fa più pressante e al 40' un tiro di Tuttino, costringe Scognamiglio ad alzare la palla sopra la traversa. In pieno recupero, al 47', il Varazze riapre la partita. Su traversone basso di Filippone, dopo una corta respinta della difesa locale, riprende la palla Tracanna che infila in rete. La ripresa si dimostra avara di occasioni. Gli ospiti, esercitano una costante pressione verso la metacampo locale, ma sono poco pericolosi dalle parti del portiere granata e malgrado aver messo dentro forze fresche, non riescono a recuperare il risultato. Dal canto suo, il Ventimiglia, ha cercato di resistere arginando l'avversario alla meglio considerando che già sceso in campo con diverse assenze importanti e poi dopo mezz'ora da aggiungersi l'infortunio occorso al suo giocatore più rappresentativo quale è Ventre, hanno resistito sino al 95' riportando col cuore, la vittoria che da ancora speranze di poter finire fra le prime cinque della classifica per potersi assicurare la partecipazione ai play-off.



Così si sono schierate le squadre.

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Leggio, Musumarra, Addiego, Sparma, Ala, Trotti, Ventre, Rea.

Sono subentrati: Calcopietro, Oliveri, Peirano.

Allenatore: Luccisano.

VARAZZE: Faggiano, Cavallone, Rossi, Severi, Andreoni, Buffo ,Filippone, Tuttino, Tracanna, Brini, Damonte.

Sono subentrati: Leggio, Infarci, Perasso, Tedesco, Petrata.

Allenatore: Mazzocchi. Arbitro: Emanuele Fontana (sez. Savona)



Assistenti: Claudio Costantino e Mattia Delfino (sez. Albenga).