Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti vince il derby contro il Taggia grazie alle reti di Fici e Aretuso (Foto e Video)

Seconda vittoria consecutiva per l’Ospedaletti che, dopo l’ampio successo contro l’Alassio, supera anche la pratica Taggia e riporta la gioia dei tre punti sulle tribune del ‘Ciccio Ozenda’, oggi finalmente riaperte al pubblico.

La gara parte subito sui binari di un ritmo molto elevato da ambo le parti, ma è il Taggia a rendersi pericoloso più volte nei primi dieci minuti di gioco. La retroguardia orange risponde sempre ‘presente’ respingendo ogni tentativo avversario: degno di nota un salvataggio sulla linea oltre a due interventi determinanti di Ventrice.

L’Ospedaletti si fa vedere dalle parti di D’Ercole al 19’ con un calcio di punizione insidioso scodellato in area, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Alla mezz’ora ci prova Martelli con una potente conclusione dalla distanza che però si spegne sul fondo.

Nonostante il forcing iniziale del Taggia, è l’Ospedaletti a trovare il vantaggio al 31’ con Fici che, lanciato a tu per tu contro il portiere sul filo del fuorigioco, insacca la rete dell’1-0.

Ma il vantaggio orange dura solo cinque minuti. Al 36’ è Fiuzzi a riportare la gara sul pareggio spingendo in porta il pallone da due passi.

Tre minuti più tardi Aretuso prova ad approfittare di un’imprecisione difensiva del Taggia ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

Si va all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa la retroguardia orange è nuovamente chiamata a respingere l’offensiva ospite ma, al 58’, Miceli abbatte Salmaso lanciato verso la porta e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Aretuso che realizza firmando il nuovo vantaggio orange.

Al 68’ si fa vedere ancora Fici, questa volta con una conclusione dalla distanza che finisce alta.

Ospedaletti costretto in dieci uomini dal 76’ per l’espulsione di Saih per doppia ammonizione: un cartellino rosso che non macchia la prestazione maiuscola del talentino orange.

A due minuti dal 90’ l’Ospedaletti vede negarsi dal palo l’occasione di chiudere definitivamente il match: Alasia inventa un diagonale mancino chirurgico che però si stampa sull’interno del legno a portiere battuto.

Nel recupero il Taggia si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma il muro orange non crolla e l’Ospedaletti ottiene tre punti fondamentali per la composizione della griglia playout.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Saih, 3 Ferrari, 4 Schillaci (80’ 18 Cassini), 5 Negro, 6 Alberti, 7 Salmaso (73’ 19 Genovese), 8 Aretuso, 9 Alasia (90’+2 14 De Mare), 10 Martelli, 11 Fici

A disposizione: 12 Frenna, 13 Valcelli, 15 Facente, 16 Barbagallo, 17 Ceriolo, 18 Cassini, 20 Sabre

Allenatore: Christian Maiano



Taggia: 1 D’Ercole, 2 Cadenazzi (63’ 13 Cortese), 3 Elkamli, 4 Rotolo (74’ 16 Sina), 5 Ravoncoli, 6 Fiuzzi, 7 Travella, 8 Gallo, 9 Gambacorta, 10 Miceli, 11 Scappatura

A disposizione: 12 Laura, 14 Grandi A., 15 Grandi S., 16 Sina, 17 Boeri, 18 Orengo

Allenatore: Simone Siciliano



Arbitro: Sig. Fabio Conti (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Gezim Rushanaj (Genova)



Marcatori: 31’ Fici, 36’ Fiuzzi, 59’ Aretuso (r)

Ammoniti: Aretuso, Gallo, Ravoncoli, Saih, Miceli, Elkamli, Cassini, Fici,

Espulsi: Saih