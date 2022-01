Calcio: al 'Ciccione' passa il Gozzano per 0-3. Imperia penultima e Mister Ascoli a rischio

IMPERIA - GOZZANO 0-3 (39' rig. Sangiorgio, 80' Gassama, 94' Bane)

IMPERIA (4-3-3) – Bova; Losasso, Castaldo, Petti, Deiana Testoni; Giglio cap., Canovi (55’ Cassata), Coppola (55’ Montanari); Lupoli (60’ Virga), Cappelluzzo, Rosati. All.: Minori

GOZZANO (4-3-3) – Vagge; DiGiovanni, Nicastri, Castelletto, Bane, Montesano, Rao (64’ Pennati), Gemelli cap. (71’ Cozzari), Gassama (84’ Paoluzzi), Cominetti (78’ Repossi), Sangiorgio (94' Molinari). All.: Schettino

MARCATORI: 39’ rig. Montesano; 80’ Gassama; 91' Bane (G)

Ammoniti: Deiana Testoni , Virga (I); Gemelli (G)

Recupero: 1’ nel primo tempo e 5' nel secondo

L’Imperia non esce dal tunnel e il Gozzano passa meritatamente al ‘Ciccione’ per 0-3. Complici i pareggi del Fossano e della Caronnese, la squadra neroazzurra ora si ritrova al penultimo posto in classifica; e la panchina di Nicola Ascoli scotta sempre più con possibili ribaltoni che non appaiono fantasie.

Cambiano quattro interpreti su undici, rispetto all’ultima partita risalente a 39 giorni fa, nell’Imperia che vara il tridente pesante con il celebrato Lupoli e Rosati, a supporto di Cappelluzzo. In panchina accanto a Gianni Minori, che sostituisce lo squalificato Ascoli, vanno gli ‘Over’: Caruso, Virga, Mara e Montanari.

La partita viaggia su buoni ritmi grazie alle folate degli avanti: Cominetti ‘scappa’ a Castaldo in un paio di circostanze a Castaldo mentre, dall’altro lato , un paio di buone sortite di Cappelluzzo non producono gli effetti sperati.

L’ala 2004 Sangiorgio, ottimo prospetto piemontese, si mette in grande evidenza con le sue discese ed un fendente che sfiora il palo, al minuto 25. La formazione di Schettino alza i ritmi e l’Imperia colpevolmente si abbassa: è il preludio al gol. Cominetti ‘imbuca’ per DiGiovanni che, all’ingresso in area, viene steso da Cappelluzzo e l’arbitro indica il dischetto. Montesano realizza alla perfezione.

L’Imperia prova la reazione immediata ma sulla voleè di Rosati si oppone Lupoli che, in fuorigioco, toglie la palla dallo specchio della porta. Poco dopo, Coppola ci prova su punizione ma Vagge respinge con i pugni , prima del duplice fischio.

Ad inizio ripresa, l’Imperia rimescola le carte alla disperata (e confusa) ricerca del pareggio. Cambia ancora il modulo in un 4-2-3-1 con gli ingressi di Cassata e Montanari. Nemmeno il tempo di provare che arriva la doccia fredda: Lupoli si guadagna una bella punizione dal limite ma, sul contrasto , accusa un infortunio muscolare che lo costringe a lasciare il terreno di gioco in lacrime. Dal piazzato susseguente, Rosati sfiora l’incrocio; angolo opposto ma stessa sorte per il tiro da fermo dell’attaccante qualche minuto più tardi.

L’Imperia rischia di naufragare nel finale. Prima Losasso salva sulla linea un tiro a botta sicuro di Pennati, poi Bova (al 75’) respinge con un diagonale il diagonale di Gassama. Ma il giovane portiere nulla può al minuto 80 quando lo stesso Gassama scaraventa in rete una palla sporca, chiudendo sostanzialmente la partita con i tifosi sconsolati che abbandonano lo stadio. Mentre dalla gradinata Nord si alzano cori chiedendo le dimissioni di Mister Ascoli.

Bane sigla il 3-0 prima del triplice fischio e spegne definitivamente la luce al 'Ciccione'.