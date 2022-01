Calcio, Serie D: tra curiosità e dubbi, l'Imperia torna in campo dopo 39 giorni. Al 'Ciccione' è atteso il Gozzano

39 giorni dopo, l’Imperia torna finalmente in campo. Oggi al ‘Ciccione’ arriva il Gozzano per la ventesima giornata di Serie D, ma sono soltanto 17 quelle giocate dai neroazzurri. Il fischio d’inizio avverrà alle ore 15, ad opera del signor Adil Bouabid, della sezione di Prato, coadiuvato da Filippo Pignatelli, di Viareggio, e Lucio Magherini, da Prato.

Tra feste natalizie, rinvii ed emergenza Covid, la pausa è stata lunghissima ed il confronto con il Fossano, ultima apparizione dell’Imperia, sembra appartenere ad una stagione passata. Ma la classifica reclama i tre punti anche perché , dopo due vittorie inattese contro Sanremese e nell’anticipo di ieri contro Casale (2-1), una diretta concorrente come il Ticino si è momentaneamente levata dalla corsa-salvezza. L’Imperia dunque riuscirà a cambiare passo?

La curiosità orbita attorno alle scelte di Mister Nicola Ascoli che finalmente avrà a disposizione l’intera rosa, anche se non figura tra i convocati il terzino Eros Fabbri. Il primo dubbio in ordine di posizioni in campo, riguarda il portiere: se Caruso è un fedelissimo del tecnico, il giovane Bova ha dimostrato ottime qualità e sostituirebbe un ‘Under’ dai giocatori di movimento.

Per forza di cose, saranno quattro gli ‘Over’ (sugli undici convocati) che dovranno accomodarsi almeno inizialmente in panchina: si allarga il bouquet delle scelte a gara in corso ma contestualmente lo staff dovrà essere accorto ad evitare eventuali malumori.

I fari saranno puntati su Arturo Lupoli: il colpo più appariscente dello scorso mercato di riparazione. L’ex Arsenal, Derby County, Sheffield e Fiorentina è il nome che può accendere gli entusiasmi e riportare tifosi allo stadio, nonostante la capienza sia limitata al 50% per via della normativa anti-pandemia (sarà inoltre necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass rinforzato).

Meno lustrini ma concretezza assicurata da Federico Virga. Entrambi i colpi dovranno dare personalità ad una formazione che, nella prima parte di stagione, è mancata soprattutto nel carattere. L’ultima apparizione di Virga al ‘Ciccione’ ? Condita dal bellissimo gol che ha chiuso la scorsa stagione. La sua avventura riparte da qui.