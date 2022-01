Le congratulazioni per il rinnovato incarico a Mattarella della Consigliera di Parità della Provincia di Imperia Paula Sabina Adriano

La Consigliera di Parità della Provincia di Imperia Paula Sabina Adriano esprime al Presidente della Repubblica italiana le più vive congratulazioni per il rinnovato incarico.



“Ringraziamenti per l’impegno dimostrato al popolo italiano nel sostenere il principio di uguaglianza di genere come condizione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi della Repubblica. Al termine del suo primo settenato, e dopo sette scrutini andati a vuoto, Sergio Mattarella è stato rieletto con 759 voti, risultando così il secondo Presidente più votato nella storia, dopo Sandro Pertini".