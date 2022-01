Vuoi un selfie da vincitore del Festival? Su Instagram c'è il filtro di Sanremo 2022

Il sindaco Biancheri e l'assessore Faraldi testano il filtro Instagram per il Festival di Sanremo

Lo hanno testato (e approvato) per primi il sindaco Alberto Biancheri e l'assessore Giuseppe Faraldi. E, ora, è online a disposizione di tutti.

Se vuoi una foto da vero vincitore del Festival, da oggi su Instagram c'è il filtro per scattarsi un selfie (e poi condividerlo) tenendo in mano il prestigioso premio della kermesse: il leone d'oro rampante su palma.

L'idea è stata sviluppata e pubblicata da Rebel Digital, l'anima social del Comune di Sanremo.

L'invito è quello di condividere il più possibile taggando il profilo @sanremocittadellamusica_