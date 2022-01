Sanremo: 50mila tamponi gratis con la Croce Rossa nella settimana del Festival di Sanremo

Da domani tamponi gratuiti con la Croce Rossa di Sanremo, per la settimana del Festival. La Pubblica Assistenza matuziana, infatti, ha allestito questa mattina la tenda e le strutture necessarie, nei pressi del magazzino della Cri, in via Adolfo Rava, dietro la ex stazione ferroviaria.

La Cri ha a disposizione ben 50mila tamponi, che potranno essere eseguiti da chi ne avrà bisogno per poter lavorare attorno alla kermesse canora. L’apertura del centro tamponi della Croce Rossa è prevista al pomeriggio, tra le 14.30 e le 18.30.