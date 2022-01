Quattro nuove figure professionali nell'organico della ASD Maurina Olio Carli di Imperia

Si sono svolti a Genova gli esami per istruttori Fidal. La società di atletica Imperiese ASD Maurina Olio Carli di Imperia si arricchisce di quattro nuove importanti figure professionali.



"Dopo aver seguito tutti i corsi organizzati dal comitato regionale Ligure della federazione - spiegano dalla Maurina -, quattro nuove leve entrano a pieno titolo nell'organico societario. Le nuove istruttrici sono Nicoletta Piazzi, che oltre a essere istruttrice porta con se una Laurea magistrale, il titolo di consigliere della società e di consigliere del comitato provinciale Fidal ed è tutt'ora un' atleta in attività; Mihaela Marinescu, istruttrice, Laurea Magistrale e atleta di valore nell' endurance; Laura Di Latte, istruttrice e ex atleta Maurina di buon livello nazionale e per finire Sandra Littardi che oltre al titolo di Istruttrice è tutt'ora un'atleta e che grazie al suo titolo di Fisioterapista aiuta alcuni con alcuni tra i più bravi atleti regionali".



Nella foto le quattro ragazze, da sinistra a destra: Mihaela, Nicoletta, Laura e Sandra.