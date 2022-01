Pallanuoto femminile: parla Sarah Sowe, capitano della R.N.Imperia:" Siamo pronte, non vediamo l'ora di cominciare"

Il capitano della Rari Nantes Imperia femminile Sarah Sowe ha parlato in vista dell'avvio dei campionati. La data stabilita dalla FIN è quella del week-end del 5 (per la Squadra maschile) e 6 (per la femminile) febbraio. Le giallorosse cominceranno a Firenze e le precedenti partite verranno ricalendarizzate:" Non abbiamo mai smesso di allenarci. Non vedevamo l'ora di cominciare poi purtroppo con l'aumento dei contagi è saltato tutto; forse meglio così per tutti i campionati. Continuiamo ad allenarci forte in attesa dell'inizio. Più della metà delle squadre del nostro girone non le conosciamo e loro non conoscono noi. Quindi sarà una sorpresa sotto tutti i punti di vista. "