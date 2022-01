Pallamano: bella vittoria in rimonta della San Camillo Rivera femminile sulle francesi del Btp Nizza

Successo in rimonta, sabato scorso, per la San Camillo Riviera femminile senior, sul Btp Nizza per 27-24. Con il successo e in attesa di recuperare la partita contro il Monaco, la squadra di Antonella Maglio consolida il primato in classifica, con 18 punti.

Eppure l'inizio della gara non era dei più brillanti, anzi le transalpine, tra le cui fila spiccavano delle giocatrici esperte, si portavano facilmente in vantaggio di quattro segnature. Le imperiesi a quel punto ferite nell'orgoglio riescono a reagire, soprattutto in difesa ponendo le base per un successo che si è materializzato, con merito, nel secondo tempo.

"Non si era messa bene – dice il dirigente Piero Torielli - ma una volta trovata la strada giusta per riportare l'incontro dalla nostra parte tutto è stato più facile. A nome di tutti vogliamo fare gli auguri ad una nostra atleta, Valentina Cigna, di una pronta guarigione da un brutto infortunio".

Formazione: Ariana Bocica (portiere), Raffaella Broi, Alessia Moisello (7 reti), Silvia Monaco (portiere), Alice Olivieri (3), Marianna Polimeno, Roberta Realino, Giulia Repetto (7), Marta Siviglia (1), Maria Traverso (7), Samira Wiedemann (1). Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente Piero Torielli.