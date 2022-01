Calcio: l'Imperia tenta il ritorno di Davide Sancinito dall'Albenga. E' stato il faro del gioco neroazzurro nella scorsa stagione

Mercato riaperto e Imperia subito attiva: è forte l’interessamento del club neroazzurro per Davide Sancinito. Dopo un primo abboccamento tra le parti risalente allo scorso dicembre, negli ultimi giorni il sodalizio imperiese sarebbe tornato con convinzione sul giocatore. A distanza di una settimana dall’annuncio di Federico Virga, il club di Piazza d’Armi dunque tenterà un altro colpo proveniente dall’ Albenga.

Sancinito, classe 1987, non ha bisogno di presentazioni nell’ambiente neroazzurro dopo che la scorsa stagione aveva firmato tre reti in 27 presenze con la maglia imperiese, ritagliandosi un ruolo da leader nello spogliatoio del ‘Ciccione’. La squadra raggiunse l'undicesimo posto finale, guidata in panchina dal tandem Lupo-Fiani.

In estate Sancinito aveva scelto Albenga, città dove è nato e vive, convinto proprio dall'allenatore che lo ha voluto al centro del progetto ingauno. ‘Sancio’ ha ripagato la fiducia con sette reti in campionato che hanno trascinato i bianconeri in testa al girone A di Eccellenza.

Se ad entrata dovesse corrispondere un’uscita, come spesso sentito dire dal DS Pino Fava, eventualmente sarebbe lecito aspettarsi altri movimenti in casa Imperia. Tanto più che la terza finestra di mercato sarà aperta fino al 10 febbraio. Nel frattempo, i neroazzurri avranno tre partite cruciali per il proprio cammino verso la salvezza: le prime di un tour de force che ne conterà 21 in tre mesi.