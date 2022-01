Calcio: il dianese Flavio Bianchi cambia maglia e va al Brescia in Serie B. Sui social:" Al Genoa, anni che non dimenticherò mai"

Era nell'aria da qualche giorno ma ora c'è l'ufficialità direttamente dalle 'Rondinelle': il dianese Flavio Bianchi si trasferisce in prestito al Brescia.

L'attaccante 22enne, compiuti lo scorso 24 gennaio, saluta il Genoa dopo aver collezionato 8 presenze (tra campionato e Coppa Italia) e una rete, allo scadere della sfida contro l'Empoli che è valso un punto prezioso ai Grifoni.

Tra novembre e dicembre, Bianchi si era ritagliato un buon minutaggio con la maglia rossoblu partendo da titolare, tra le altre, contro Milan e Juventus. Dalla tribuna nel derby, è uscito dalle grazie di Shevchenko e successivamente di Blessin.

L'attaccante scende in Serie B ma avrà maggiore spazio dove dimostrare le sue doti, in un Brescia attualmente terzo in classifica. L'allenatore è Filippo Inzaghi, uno dei bomber più forti di sempre e non è un caso se i lombardi annoverano il secondo attacco della categoria. Tra i senatori della rosa figura un altro ex Genoa che ha scritto la storia al 'Ferraris' come Rodrigo Palacio.

Il modulo utilizzato maggiormente dalle 'Rondinelle' è il 4-3-1-2 con Bianchi che verosimilmente verrà schierato nel tandem offensivo, da seconda punta. Dopo l'esperienza in Serie C alla Lucchese (condita da 13 gol) e i primi mesi in A col Genoa, per Bianchi è arrivato il momento di saggiare un nuovo campionato.

Sul suo profilo Instagram, il giovane dianese ha salutato il mondo genoano con le seguenti parole:" Sono stati anni fantastici che non dimenticherò mai. Il Genoa mi ha accolto 13 anni fa. Ero un bambino. Ha creduto in me. Ha investito sulla mia crescita. Sostenuto. Permettendomi di realizzare il sogno di qualunque bambino: esordire e segnare in Serie A... Grazie di tutto Genoa e Genova."