Sanremo, Penna di 'Viva Armea': 'Pochi gli eventi collaterali in programma durante il Festival, auspichiamo di uscire presto dalla crisi'

Si sa bene quanto valga il Festival per la città di Sanremo e per il territorio. Nonostante le poche “collaterali” in programma, l'evento consentirà alle attività di riprendere fiato e soprattutto ricevere una vera e propria boccata d'ossigeno dopo mesi di chiusure e riaperture e massime restrizioni. La kermesse consentirà a tutto l'indotto di rimettersi in moto, anche se per pochi giorni, dando una visibilità nazionale e internazionale alla Città dei Fiori, alla Riviera e all’intera Liguria nei giorni di programmazione. Abbiamo incontrato Alex Penna, presidente dell’Associazione “Viva Armea” e titolare del Bahama Star, che ci ha parlato del suo incontro con l’assessore Giuseppe Faraldi ed i cantanti Ferruccio Barricalla e Alessandra Mari, suoi allievi di 'Alma percorso vocale', selezionati in rappresentanza di Sanremo e della Liguria per concorrere alle semifinali di Sanremo new talent 2022, concorso nazionale che si svolgerà da martedì 1° febbraio a sabato 5 a 'Casa Sanremo'.





Di che cosa avete parlato con Faraldi?

“L'assessore al turismo, Giuseppe Faraldi, ha voluto incontrare i miei allievi per fargli un grande in bocca al lupo e far sentire il sostegno e la presenza di tutta l'amministrazione. I due cantanti hanno passato la scrematura delle selezioni con più di 2.000 candidati provinati, aggiudicandosi la semifinale insieme ad altri 90 concorrenti. Come ben saprete 'Alma percorso vocale' è uno stage canoro che si tiene al Bahama Star, con il sottoscritto, in qualità di vocal coach e che sforna ogni anno diversi nuovi talenti. Durante l'incontro si è parlato a lungo dei problemi che la città sta attraversando in ambito economico e di tutte le difficoltà che stanno incontrando gli esercenti a causa delle limitazioni inferte dall' emergenza sanitaria. Anche Valle Armea, non è passata indenne e stenta a riprendersi. Alla fine della visita l'assessore ci ha omaggiati del poster ufficiale del Festival di Sanremo 2022, con l'auspicio che alcune iniziative allo studio, contribuiscano al rilancio di tutte le attività della Città dei Fiori che in questo lungo e difficile periodo stanno facendo di tutto per sopravvivere. Gli esercenti contano molto sul Festival che invece si preannuncia sottotono”.





Quali dovrebbero essere secondo il tuo parere gli interventi da attuare in Valle Armea?

“Si sa che anche la zona industriale della città non è passata indenne alla crisi, per non parlare poi dell'outlet che non ha registrato l'affluenza che ci si sarebbe aspettati. Nota di demerito per il Sanremo Point, che non è stato all'altezza delle aspettative. Viva Armea pertanto si è offerta di collaborare con l'assessore al turismo per rilanciare la zona in attesa sicuramente di tempi migliori. Riteniamo che questo strumento attualmente non sia ben gestito e di conseguenza non dia frutti. Si tratta di una risorsa che secondo la nostra associazione dovrebbe essere sfruttata meglio. Un sostegno speciale pensiamo vada rivolto soprattutto alla categoria ristorativa, di cui faccio parte anch'io, che è stata tartassata da limitazioni, chiusure forzate ed in ultimo dal super green pass. Per rilanciare le attività dopo questa situazione prolungata, l'Associazione Viva Armea in primavera vorrebbe organizzare un evento canoro. Il progetto è ancora da sviluppare ma ci stiamo già lavorando”.