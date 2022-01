Imperia, la fogna scarica nel torrente Impero a Oneglia, chiazze bianche ovunque

Nuovo sversamento degli scarichi fognari nel torrente Impero. Stamani a Oneglia, nel cuore della città, il torrente Impero è stato 'invaso' da strane macchie bianche.

Si tratta dei residui fognari che, dopo i continui sversamenti dallo scarico di emergenza attivato in seguito all'interruzione dell'impianto del depuratore, adesso si stanno riversando in mare.

Come si può vedere dalle immagini il torrente Impero, nei pressi del lungomare Vespucci, è letteralmente invaso da chiazze bianche che rappresentano un pericolo non solo per le persone, considerato anche gli odori maleodoranti, ma anche per la fauna presente nel corso d'acqua.