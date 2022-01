L'Istituto Alberghiero di Taggia fucina di talenti del mondo HoReCa, domani Open Day e iscrizioni prorogate al 4 febbraio

Sono state prorogate fino al 4 febbraio le iscrizioni all'Istituto Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia. E' l'ultima possibilità per iniziare un cammino di formazione d'eccellenza nel mondo HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Cafè).

Percorsi tagliati su misura per seguire le proprie passioni, approfondire il proprio bagaglio culturale e specializzarsi in ognuno di questi settori. Si tratta di ambiti lavorativi dove non manca la domanda anche a livello locale ma non solo grazie alla vicinanza con la Costa Azzurra e il Principato di Monaco. Si cercano professionisti, persone giovani, formate e l'Alberghiero offre proprio questo tipo di attenzione.



L'Istituto che ha sede sul lungomare armese offre diverse possibilità di crescita al fianco di affermati professionisti del settore che troviamo all'interno del corpo docenti ma anche attraverso le prestigiose collaborazioni avviate sia in Italia che all'Estero. E' notizia di pochi giorni fa il progetto di collaborazione avviato con le tre famose eccellenze di Mentone e Principato di Monaco: lo chef Mauro Colagreco, tre stelle Michelin che ha dato vita al ristorante Mirazur, il direttore generale dell'Hotel de Paris, Ivan Artolli e Luca Coslovich, tra i più noti bartender, esperto e punto di riferimento presso il Casinò di Monte Carlo.

L'Alberghiero offre un variegato ventaglio di possibilità ai nuovi studenti, con un programma formativo che guarda anche alle professioni oggi in espansione. Pensiamo ad esempio a chi vuole diventare food blogger, food innovator, così come tecnico dell'industria alimentare, nutrizionista. Nuove strade lavorative che si affiancano a quelle più conosciute, consolidate e sempre importanti, come quella per diventare Chef, pasticcere, sommelier, enologo. L'istituto forma anche i professionisti del mondo dell'hotellerie e dei servizi rivolti all'accoglienza, per chi ambisce a diventare direttore d'albergo, receptionist o anche guida turistica. Tra le tante attività proposte ci sono anche i laboratori di: Analisi Sensoriale; Chimica e Fisica in cucina; Alimentazione Sostenibile. Così come Show Cooking, Bartendering, Carving e Flambe’.

Oltre a questo, non bisogna dimenticare l'importanza assunta dall'Istituto Ruffini in questi anni grazie ai numerosi traguardi raggiunti dai propri studenti nell'ambito di prestigiose competizioni nazionali e internazionali. Alcuni di questi ragazzi vengono spesso contattati per entrare a lavorare nelle più rinomate brigate di cucina italiane o nella vicina Francia e nel Principato di Monaco. Oltre al mondo del lavoro, l'Istituto Alberghiero offre l'accesso a tutte le università per proseguire il proprio percorso formativo con un bagaglio di conoscenze adeguato.