Sanremo: Opera Don Orione, un lettore ringrazia il personale "Un piccolo miracolo fatto di esseri umani"

Il lettore M.B. testimonia la sua esperienza positiva con l'Opera Don Orione di Sanremo dove è ospitata la madre.



"Non conosco bene la vicenda di Don Orione, che morì a Sanremo a villa Santa Clotilde. Era una persona umile, un grande santo in anticipo sui tempi, dedito alla carità. Fu forse per questa intrinseca umiltà che chiamò "piccolo cottolengo" quello che fu forse il primo ospedale di Sanremo. Oggi il miracolo continua grazie a tante persone che sono l'eccellenza della struttura. Apprendo che un signore è stato accompagnato al suo paese natale. Pure a mia madre è stato riservato lo stesso trattamento. L'instancabile animatore Fabrizio ma pure il personale tutto: trattano mia madre come fosse la loro. 30 anni fa, facevo volontariato in quella struttura: oggi c'è ricoverata mia madre. Son rimasto stupito di vedere dopo 30 anni pazienti che c'erano già allora curati come e di più che in famiglia. Penso sia un "miracolo" fatto da esseri umani".