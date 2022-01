Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 28 a domenica 30 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 GENNAIO

SANREMO



10.00. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale Marco Macchi (8 euro + 2 euro per ingresso al museo). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (più info)



11.00. Per la ‘Settimana della memoria’, cerimonia della posa delle prime Pietre d’Inciampo dedicate a Vittorio Ottolenghi, Edvige Norzi, Lodovico Orvieto, Ines Pacifici, Guido Norzi, Anna Luciana Norzi. Giardini Vittorio Veneto e corso Garibaldi



IMPERIA



10.00. Mostra ‘In Treno con Teresio - I Deportati del Trasporto 81 - Bolzano - Flossenbürg | 5-7 settembre 1944’. Galleria del Rondò, Piazza Dante, fino al 29 gennaio, info 347 3691268

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, fino al 30 gennaio (locandina)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-22.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

NICE



20.00. ‘L’Avaro’ di Molière. Théâtre de la Cité (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...



SABATO 29 GENNAIO

SANREMO



9.30. ‘Da Sanremo alla Croce del Parà’: escursione che ripercorre il percorso fatto dai difensori sanremesi il 6 Agosto 1543 per andare a contrastare l’attacco dei pirati barbareschi accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo in Piazza Cassini, info 327 0824866 (più info)



16.00. ‘Ricordare è un dovere - Testimoniare la Shoah’: incontro pubblico con Gustavo Ottolenghi (Presidente onorario della sez. ANPI Sanremo), Emilio Ricci (Vice Presidente Nazionale ANPI), Simone Falco (Presidente ANED Savona), Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero con green pass rafforzato



17.30. Per il Festival di Musica Barocca, ‘La Viola nel Barocco Tedesco’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Luca Pirondini (Viola solista) con Mariano Dapor (viola). Ex Oratorio Santa Brigida nella Pigna, ingresso gratuito fino a esaurimento posti contingentati consentito con Super Green Pass e mascherina Ffp2 (più info)



IMPERIA



10.00. Ultimo giorno della mostra ‘In Treno con Teresio - I Deportati del Trasporto 81 - Bolzano - Flossenbürg | 5-7 settembre 1944’. Galleria del Rondò, Piazza Dante, info 347 3691268

BORDIGHERA

14.00-20.00. VIII° edizione di Weekendance” (we can dance): due giorni di stages, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d'Imperia e non solo (stage e rassegna a pagamento). Sala Rossa del Palazzo del Parco, anche domani, info 349 780943

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, fino al 30 gennaio (locandina)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Donne informate sui fatti’ messo in scena dalla compagnia ‘Ramaiolo in Scena’ di Imperia. Regia di Alessandro Manera. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-22.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)



MONACO

6.00. Partenza della tappa di concentrazione Monaco-Valence del 24° Rally Monte-Carlo Storico, riservato alle vetture di un modello simile che ha già partecipato a un Rally Monte-Carlo fino alla 51° edizione di gennaio 1983 (il programma a questo link)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



DOMENICA 30 GENNAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Buggio a Pigna accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

18.00-21.00. Inaugurazione ‘Casa Sanremo 2022’ Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 febbraio (più info)

BORDIGHERA

14.00-21.00. VIII° edizione di Weekendance” (we can dance): due giorni di stages, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d'Imperia e non solo (stage e rassegna a pagamento). Sala Rossa del Palazzo del Parco, info 349 780943

17.00-19.00. Mostra 'Il Giorno della Memoria'. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 febbraio, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Buggio a Pigna accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)



DIANO MARINA



9.00. Ultimo giorno del Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina (locandina)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

14.30-20.00. Fiera dei divertimenti per grandi e piccini. Luna Park in Spianata Francis Palmero, fino al 6 febbraio (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Martin Helmchen, pianoforte, Matthieu Petitjean, oboe, Marie-B. Barrière-Bilote, clarinetto, Arthur Menrath, fagotto e Andrea Cesari, corno. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. Auditorium Rainier III (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!