Il compositore di Taggia, Marco Reghezza vincitore assoluto allo Usa Artists of the Year 2022

Il nuovo anno regala al compositore di Taggia, Marco Reghezza, un'altra soddisfazione in campo musicale con la medaglia d'oro quale vincitore assoluto (categoria OPEN musica strumentale fino a 10 parti) dello USA Artists of the Year 2021 nell'ambito dell' International Music Competition di Atlanta (USA).



Il concorso ha avuto un percorso che ha visto assegnati premi mensilmente da gennaio scorso in avanti per approdare alla selezione finale di dicembre dove sono stati ammessi solo i migliori di tutto il 2021 provenienti dalle seguenti nazioni: Albania, Australia, Bosnia e Herzegovina, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Italia, Lituania, Malesia, Messico, Mongolia, Montenegro, Olanda, Nord Macedonia, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Uganda, Gran Bretagna e USA.



Reghezza si è aggiudicato la sezione Composizione Categoria Open, la più ambita, con il brano "The sounds of the seasons" per orchestra d'archi e flauto solista ottenendo il punteggio di 100/100 con la seguente motivazione della giuria: " Scrittura impeccabile. Paesaggi sonori meravigliosi e straordinaria creatività e sensibilità della tavolozza orchestrale. Un nuovo linguaggio per il nuovo secolo e nuovi ascoltatori. Incredibile livello di dettaglio nella scrittura strumentale, acuto senso dell'armonia e dello scorrere del tempo."

A giugno anche una sua allieva del Liceo Musicale "Bruno" di Albenga, Micaela Montella, aveva vinto la propria categoria con un brano per solo flauto ottenendo il Grand Prize mensile. Il musicista farà parte delle giurie dei concorsi internazionali di composizione che si terranno a Vienna nel 2022 e della prima edizione del "MaestrosVision" Awards di Pechino.

Il prossimo 12 febbraio è previsto un concerto della OpenOrchestra al Teatro della Società Operaia di Imperia che lo vedrà impegnato nella veste di direttore. Marco Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale "Bruno" di Albenga.

Nella foto di Walter Arquà, Reghezza e l'OpenOrchestra