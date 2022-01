Mentre scorre inesorabilmente il conto alla rovescia in attesa della 'prima', i protagonisti del 72° Festival di Sanremo fanno tappa fissa all'Ariston per le prove. Tra loro anche molti degli ospiti che si esibiranno il venerdì per la tanto attesa serata delle cover.

Tra manager e cantanti ieri si è visto anche Flavio Briatore. L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo lo ha catturato all'uscita dall'hotel Globo.