Spesa on line, gli italiani la amano: nel 2021 solo il Grocery Alimentare ha chiuso con il +39%

Parola d’ordine, crescita vertiginosa: dopo un 2020 in cui la spesa online degli italiani in Food&Grocery ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro con una crescita del +84% (una delle conseguenze del lockdown), anche il 2021 ha garantito un balzo in avanti ulteriore.

Il solo comparto del Grocery Alimentare (i prodotti da supermercato) è cresciuto durante l’ultimo anno del +39%. Un giro d’affari da1,4 miliardi di euro, secondo i dati dell’Osservatorio Netcomm – Politecnico di Milano.Il 2022 non farà eccezione, e in questo trend positivo si inserisce anche Bennet, azienda tutta italiana con 74 ipermercati in tutto il Nord Italia, che lancia la sua nuova app per la spesa online.

Semplicemente tutto che si può trovare nei punti vendita, ora sull’applicazione persmartphone: disponibile su AppStore e Google Play, l’app di Bennet renderà la spesa online più semplice. Si potrà scegliere tra più di 10mila prodotti, consultare i cataloghi, si potranno selezionare i prodotti preferiti nella lista della spesa per poi acquistarli.

Niente più file alle casse: tramite Bennet drive l’ordine effettuato si potrà ritirare nell’orario desiderato, mentre nelle zone coperte da Bennet a casa la spesa arriverà direttamente a domicilio. Sull’app sarà anche consultabile il saldo punti della Carta Bennet Club,le varie promozioni, le offerte e tutti i volantini di Bennet.

Tutte le informazioni del punto vendita preferito, dagli orari di apertura e chiusura ai servizi disponibili,saranno a disposizione sullo Store Locator, a pochi click di distanza. A proposito di velocità: con la Spesa Fast sull’app di Bennetsi potranno trovare tutti i prodotti preferiti, lo storico degli ultimi acquisti e i buoni sconto, in modo da ordinare quanto più rapidamente possibile la nuova spesa.