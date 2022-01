Pallamano: sconfitta con onore in terra francese per l'Imperia Riviera contro la capolista Antibes

Nonostante la rosa ridotta ai minimi termini (sono 6 giocatori disponibili quando la lista giocatori consente di portarne 12) Thomas Giribaldi e compagni hanno lottato su ogni pallone per tutta la durata della gara costringendo gli avversari transalpini agli straordinari.

La grinta non è venuta a mancare anche quando nella ripresa Stefano Quaranta ha dovuto lasciare il campo per un infortunio che ha reso necessario il ricorso al pronto soccorso. Questo fatto non ha intaccato per nulla la volontà degli altri di non mollare sino alla fine per un risultato in bilico sino alla conclusione della gara.

“Siamo molto contenti dell'atteggiamento tenuto dai nostri giocatori - commentano i due tecnici Nico Bonsignorio ed Andrea Lurgio - hanno fatto tutto bene sia in attacco che in difesa senza cambi, meritandosi gli applausi finali non solo dal nostro pubblico ma anche da parte del discreto pubblico francese presente in palestra”.

Imperia Riviera: Gabriele Garelli reti 8, Thomas Gandolfi portiere, Elias Marras 7, Dario Martino 5, Giacomo Piras, Stefano Quaranta 6.

Allenatori: Nico Bonsignorio - Andrea Lurgio