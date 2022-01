Inaugurata la sala 'Enrico Piccardo' nella sede Anci, Fabio Natta: "Uno spazio d’incontro costruito per lavorare tutti insieme"

“È giusto intitolare alla memoria di Enrico uno spazio all’interno dell’Associazione perché è un luogo che lui ha vissuto intensamente – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Abbiamo predisposto e messo in piedi la sala così come la voleva lui, che da ingegnere amava la tecnologia, ma da uomo del nostro entroterra amava la concretezza”.

“Una giornata importante per Anci e per i sindaci liguri – commenta il vicepresidente vicario di Anci Liguria Fabio Natta, indaco di Cesio – La sala è uno spazio d’incontro, costruito per lavorare tutti insieme, funzionale e sobrio, come la figura di Enrico, persona che amava la praticità e l’impegno, ligure concreto e disponibile, che badava più alla sostanza che alla forma. Proverbiale ormai è la sua attenzione per i Comuni più piccoli, a prescindere dalla loro appartenenza. Questa targa ci aiuterà ancor di più a ricordarlo”.