Sanremo: certificato della pubblica amministrazione consegnato online in tempi record, l'elogio di una lettrice

“Vorrei riferire un episodio in cui la pubblica amministrazione si è dimostrata altamente efficiente. Avendo urgente bisogno di un certificato, ho inviato la richiesta via mail in tarda serata e il mattino seguente, alle ore 7.30 circa, il certificato in questione era già pervenuto al mio indirizzo di posta elettronica. Piacevolmente sorpresa vorrei ringraziare l'operatore che ha dimostrato diligenza e perizia nello svolgimento delle sue mansioni”.