Guido Rossa, Toti: “Dal suo sacrificio è passata quell'unità nazionale che ci ha permesso di battere il terrorismo”

“Di Guido Rossa ricorderemo il coraggio di denunciare, di non arrendersi per costruire un futuro migliore. Il suo spirito è da sempre lo spirito della nostra città, che ha nel suo Dna la voglia di guardare avanti. Oggi non sarò presente alla sua commemorazione per la votazione a Roma del nostro Presidente della Repubblica, ma il primo pensiero della giornata va a lui. Dal suo sacrificio è passata quell’unità nazionale che ci ha permesso di combattere il terrorismo. Un esempio di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno della commemorazione di Guido Rossa, operaio dell’Italsider assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.