Sanremo: approvato dalla Giunta il regolamento per le manifestazioni della prossima estate a Santa Tecla

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il documento per regolamentare la programmazione delle proposte culturali da svolgersi al Forte di Santa Tecla dal 1° maggio al 30 settembre prossimi.

Una decisione che fa ben sperare nella prossima estate nella città dei fiori, anche in funzione sanitaria. La speranza, ovviamente, è quella di poter tornare a vivere la città e le sue bellezze. La base di partenza è quella del Protocollo con il MiBACT, al fine di instaurare un rapporto di reciproca e attiva collaborazione finalizzata a realizzare i contenuti di un piano comune per lo sviluppo culturale del Forte.

Il regolamento approvato disciplinerà le modalità di presentazione delle proposte da parte degli organizzatori di eventi a carattere temporaneo e della valutazione delle stesse nonché individua alcune prescrizioni relative alle concessioni d’uso degli spazi e delle attrezzature al Forte.

Prevede che, in caso di eventi non aperti al pubblico e dopo la verifica del Comitato di indirizzo tecnico, possa essere valutata una concessione temporanea onerosa dalla direzione regionale dei Musei. Regolamentato anche l’accesso, la bigliettazione e gli introiti. Prevista una tariffa di ingresso da 2 a 8 euro, con gli incassi da reinvestire per la valorizzazione del Forte e la sua manutenzione.

Previsti anche obblighi in materia di sicurezza sull’uso delle immagini.