Imperia: per la Giornata della Memoria a Lo Spazio Vuoto va in scena “Voci dal silenzio – letture tratte dalle lettere e poesie di Ilse Weber”

Giovedì, nella Giornata della Memoria, alle ore 21.15, andrà in scena a Lo Spazio Vuoto "Voci dal silenzio – letture tratte dalle lettere e poesie di Ilse Weber". Gli attori che saliranno sul palco, all'interno della rassegna "T: come Teatro", saranno Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Lo spettacolo è una produzione de Lo Spazio Vuoto.



“Voci dal silenzio” è tratto dalle lettere e poesie di Ilse Weber, testimonianze che ripercorrono con straordinaria forza evocativa le tappe dell'annientamento dell'ebraismo. Il frastuono della storia si iscrive nei versi in un più profondo silenzio: nel lamento muto, nei gesti minimi, silenziosi del popolo ebraico, voce di una “tristezza” che rimane e penetra là dove il “dolore” scompare, interrogando il silenzio dei cieli indifferenti e muti. A essi si accompagna Wiegala, la ninna nanna da un lager per calmare il freddo e la paura, scritta da Ilse Weber per i suoi bambini nel lager, nel suo cuore diviso tra un figlio in salvo lontano e uno con lei, che con lei morirà nel campo di Theresienstadt.