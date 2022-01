I protagonisti del 72° Festival di Sanremo vivono la città: Irama in spiaggia all'Imperatrice (Foto)

Ormai il 72° Festival di Sanremo è sempre più vicino. I protagonisti sono di casa e per le strade della Città dei Fiori si vedono ogni giorno i protagonisti della kermesse.

Oggi l'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha seguito Irama tra un pranzo al sole e una puntata in spiaggia nella zona dell'Imperatrice.

Poi l'arrivo in hotel per Michele Bravi e Mahmood.

Intanto davanti all'Ariston è tutto pronto, le transenne sono state montate così come lo studio trasparente che ospiterà Rai Radio2 e il Dopo Festival.