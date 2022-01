72° Festival di Sanremo, Amadeus a Rtl 102.5 “Ariston pieno è una grande gioia, Fiorello ha prenotato la stanza di fronte alla mia”

Si avvicina la ‘prima’ del 72° Festival di Sanremo e Amadeus, ai microfoni di Rtl 102.5, non nasconde la sua gioia per il ritorno del pubblico all’Ariston. “È la gioia più grande - ha dichiarato il conduttore e direttore artistico - la cosa che emoziona di più è l’idea di tornare in scena con il teatro pieno e avere l’applauso dell’Ariston. Non dimenticheremo mai più l’immagine dello corso anno con la sala vuota”.

Poi una battuta su Fiorello: “Ha prenotato la stanza di fronte alla mia, ma al momento è vuota. Speriamo che qualcuno venga a posare le valigie e ad aprire la porta”.

Grande attesa anche la prima volta di Checco Zalone sul palco dell’Ariston: “È un personaggio particolare, con un'ironia tutta sua, probabilmente dividerà, farà parlare, ma è nel suo stile” commenta Amadeus.