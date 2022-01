Sanificare l’aria dell’ufficio, con Sterilboost lavoratori e clienti sono al sicuro

In tempi di pandemia garantire che negli ambienti chiusi l’aria sia il più possibile sanificata è diventata una necessità e Sterilboost, un innovativo strumento ideato per questa funzione da un’azienda savonese (per la precisione di Alassio), può essere la risposta ad ogni problema.

Oggi le previsioni sulla diffusione della variante Omicron non vedono ancora l’avvicinarsi del picco della quarta ondata e, di conseguenza, rispetto allo scorso anno, quando l’Italia era parzialmente in lockdown con tantissime attività commerciali chiuse e i lavoratori in smartworking, la situazione è diversa.

Gli uffici sono aperti, le persone sono libere di spostarsi e cercare di vivere la vita nel modo più normale possibile, ovviamente sempre nel rispetto di tutte le direttive sanitarie.

Per questo motivo un macchinario come Sterilboost può rispondere all’esigenza dei datori di lavoro di mettere in sicurezza il più possibile gli ambienti dove i dipendenti e i clienti trascorrono le loro giornate. La differenza tra questo e altri sistemi di sanificazione è proprio il fatto che può entrare in azione anche in presenza delle persone, quindi è utilizzabile durante il normale orario lavorativo. Una caratteristica che rappresenta un enorme vantaggio perché consente di non dover sgomberare i locali e sospendere momentaneamente l’attività lavorativa durante le operazioni di sanificazione.

Lo strumento è in grado di sanificare superfici e grandi volumi di aria in ambienti affollati in tempo reale. I test eseguiti dal Laboratorio di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano hanno dimostrato che “il dispositivo è in grado di inattivare la carica infettante del Covid-19 in sospensione liquida in tempi molto rapidi: da zero a 5 secondi post-trattamento, si osserva una inibizione della carica infettante del 100% e un’inibizione completa della morte cellulare indotta dal virus”.

Il funzionamento del dispositivo si basa su un sistema di ventole incorporato, che canalizza l’aria all’interno del corpo macchina convogliandola in una camera di sanificazione a raggi UVC. Dopo il trattamento l’aria ne esce sanificata al 100% da virus e batteri.

A differenza di altri prodotti in commercio, i dispositivi Sterilboost sono calibrati sulle superfici sulle quali devono agire: la sala d’attesa di uno studio medico, l’ufficio di un commercialista dove lavorano vari impiegati, fino ad offrire la possibilità di collegarsi ad impianti di areazione industriali e coprire così superfici più grandi come capannoni industriali e discoteche.