CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 24 gennaio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.15 - 19.15 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

- ALINE – LA VOCE DELL’AMORE – ore 21.15 - di Valérie Lemercier - con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina - Drammatico - "Aline ha il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, ha solo una cosa in mente: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall'esperienza e poi dall'amore crescente di Guy-Claude, vivrà un destino straordinario…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - 17.00 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- AMERICA LATINA – ore 19.00 - di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo - con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba - Thriller - "Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita…”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- A CHIARA (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Jonas Carpignano - con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo - Drammatico - "La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. È un'occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD – ore 20.45 - di Reinaldo Marcus Green - con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn – Sportivo/Biografico - "Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IL LUPO E IL LEONE – ore 21.00 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UN EROE – ore 20.45 - di Asghar Farhadi - con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust - Drammatico - "Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia. Ma le cose non vanno come previsto…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it