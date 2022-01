Taggia: Hub vaccinale verrà gestito dai privati, la risposta della Dott.sa Eugenia Bovina a Marco Ardoino

Continua il botta e risposta sull’hub vaccinale di Taggia. Eugenia Bovina ci ha scritto per rispondere a Marco Ardoino:

“Ho letto subito il vostro comunicato, nello stesso giorno in cui noi abbiamo appreso la notizia! E il giorno seguente ho scritto la mia, di getto e dimenticando le cose importanti già accadute. Ringrazio per l'analisi fatta e per aver ricordato tutto il percorso che ci ha portato qui e che mi ha anche riportato alla mente la battaglia fatta negli anni ‘80 per evitare la chiusura dell'Ospedale di Bussana ed allora ero una giovane dottoressa! Mi dispiace di non aver risposto subito ed aver ringraziato pubblicamente voi di Rifondazione perché effettivamente siete stati gli unici ad aver preso una netta posizione, a differenza di altri (PD) e dei Sindacati che hanno solo espresso le loro condoglianze. Questa mia mancanza ‘forse’ posso attribuirla al fatto che eravamo tutti talmente dispiaciuti e con animo e mente in subbuglio, colpiti da tanta mancanza di rispetto e nel tentativo di capire e trovare appigli, soprattutto per i nostri colleghi giovani, per il personale sanitario e amministrativo, per tutti i volontari che hanno affrontato sacrifici e tanto altro in tutti questi mesi e non si meritavano un simile trattamento e infine anche per noi che siamo per la maggior parte pensionati ma ci abbiamo creduto e abbiamo fatto squadra con tutti loro! Hanno offeso la dignità di tutti noi”.