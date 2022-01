Il Comune di Bordighera sta informando gli utenti del servizio idrico in merito a un errore di tipografia per le date di emissione e di pagamento nelle bollette relative al secondo semestre 2021, inviate in questi giorni tramite i servizi postali.

I riferimenti corretti sono: emissione in data 15.1.2022, scadenza di pagamento 18.2.2022