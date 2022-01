Affidamento dell'Hub vaccinale di Taggia ai privati: Marco Ardoino risponde alla dottoressa Bovina

Marco Ardoino risponde alla lettera della Dottoressa Eugenia Stefania Bovina, medico vaccinatore, riguardante l'affidamento dell'hub di Taggia ai privati.

“Rispondo a titolo personale anche se devo obbligatoriamente far appello da ruspante alle mie convinzioni politiche. Lei inizia la sua lettera così: ‘La buona sanità non fa rumore e un altro pezzo di sanità pubblica passa da Asl 1 imperiese ai privati, improvvisamente e tutto tace’. Vorrei soffermarmi su ‘improvvisamente’ e ‘tutto tace’. Improvvisamente no. Anno 2011. Il Presidente della BCE Trichet e il Santo Subito Mario Draghi, che sostituirà Trichet alla Presidenza della BCE, inviano una lettera riservata al Presidente del Consiglio Italiano Silvio Berlusconi chiedendo: ‘... Le sfide principali sono l’aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi,... È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala’. Dieci anni dopo Draghi diventa Presidente del Consiglio Italiano e non perde memoria e tempo. La invito a leggere, se non l'ha già fatto, il recente decreto concorrenza. Non è quindi improvvisamente che vengono privatizzati i servizi e d'altronde lei questo già lo sottolinea scrivendo ‘altro pezzo di sanità pubblica passa da Asl 1 imperiese ai privati’. Son sicuro che gli ospedali di Bordighera, Cairo, Albenga le ricordino qualcosa. E ne seguiranno tanti altri, ne stia pur certa. D'altronde Draghi lo raccomanda ‘con la fornitura di servizi locali su larga scala’. Tutto tace no, ma quasi tutto si. Dottoressa da chi lei si aspettava un riscontro? Dalle Segreterie locali dei Partiti, di quei partiti che a livello nazionale e regionale hanno distrutto in questo ultimo decennio la sanità? Dalle ammucchiate con Monti o con Draghi, dai Renzi ai Conte tutti i partiti presenti in parlamento hanno contribuito al massacro della sanità. Loro non chiedono scusa, hanno fatto quello obbedendo all'Europa perchè l'Europa lo chiedeva. Aspetta almeno un gesto di solidarietà dai sindaci o dagli amministratori locali? Loro sono obbligati a fare i fessi. Si fanno continuamente fotografare alle inaugurazioni di un parcheggio o di un restauro, sempre ripresi a mezzo busto, mai ad immagine intera perchè sotto la giacca sono in braghe di tela. Non hanno più soldi ed infatti stanno vendendo i gioielli di famiglia. A livello nazionale i comuni hanno un buco di cassa pari a 22,8 miliardi di euro e prima della pandemia il 13,7% dei comuni italiani era in dissesto o pre dissesto finanziario. Si consolano con i selfie. Ma se non si danno una mossa presto vedranno privatizzata la gestione dei loro comuni. E men che meno Dottoressa si aspetti partecipazione dalla gente. Pochissimi hanno capito perchè si privatizza, ma la colpa non è loro. A loro discolpa cito sempre una frase che attribuiscono a Pasolini: ‘Non potranno (politici e amministratori) mentire in eterno. Dovranno pur rispondere, prima o poi, alla ragione con la ragione, alle idee con le idee, al sentimento col sentimento. E allora taceranno: il loro castello di ricatti, di violenze, i menzogne crollerà’. Le avevo scritto che non tutto tace. Noi del Circolo di Rifondazione Comunista ‘Valeria Faraldi’ appena saputa la notizia della privatizzazione del hub di Taggia abbiamo inviato un comunicato alla stampa locale, comunicato che può leggere anche su questo giornale. La nostra è una voce stridula che disturba le orecchie dei benpensanti”.