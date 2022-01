Target con Ilaria Salerno |

Target: Antonio Marchese, l’artista che entra in empatia con le rose

Il celebre ibridatore vi aspetta a Sanremo, in Strada Privata Grossi Bianchi, 309.

Ilaria Salerno ed Antonio Marchese

La passione di Antonio Marchese nasce all’età di soli nove anni quando, quasi per gioco, iniziò a sperimentare l’ibridazione con il raccolto del padre floricoltore. Oggi Antonio Marchese è un noto ibridatore di rose che ha ricevuto, oltre ad importanti riconoscimenti, l’onorificenza di Cittadino Benemerito di Sanremo, Città dei Fiori e culla del patrimonio floreale nonché sua città natale. Dalla rosa madre l’artista non coglie obbligatoriamente il carattere dominante ma quello migliore. Successivamente fa uso di questa essenza mischiando geni e caratteristiche a suo piacimento per creare rose secondo la sua ispirazione. Ibridare significa infatti creare una rosa del tutto nuova e pura. Molteplici le sue splendide creazioni come la famosissima Rosa Mystica, la Santa Sede del Vaticano ha infatti chiesto all’artista Marchese di dedicare una rosa alla Madonna, rosa unica e rara che è subito diventata un piccolo trattato di teologia. Il bianco rappresenta l’Immacolata e l’infanzia di Gesù, le striature rosse ricordano la Passione e il giallo avorio la luce della Resurrezione. Un’altra magnifica creazione di Antonio Marchese è sicuramente la rosa dell’Unità d’Italia, un tricolore femminile dal cuore verde che rappresenta la speranza, l’artista ha scelto poi il rosa che è per antonomasia il colore femminile e infine il giallo per ricordare la festività dell’otto marzo. La particolarità di questa rosa è anche nelle spine che sono caduche, se viene maneggiata infatti le spine cadono, come a simboleggiare i problemi che le donne affrontano ogni giorno con forza e audacia. Tutte le rose di Antonio Marchese nascono come icone e simboli dei messaggi che le maggiori organizzazioni internazionali fanno propri: esse sono le vere promulgatrici dei loro nobili ideali. Tanti sono i progetti realizzati dell’artista Marchese ma uno tra i più riusciti è sicuramente quello di aver creato dei profumi dalle rose, degli estratti puri senza conservanti e coloranti che vengono estratti, creati e imbottigliati in provincia di Imperia, una vera e propria eccellenza locale.

Ilaria Salerno

