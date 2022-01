Calcio: sconfitta esterna per il Ventimiglia ad Albenga, non basta il gol di Caraballo in apertura

ALBENGA - VENTIMIGLIA 3-1 (25' Carballo, 76' Sancinito, 82' T. Graziani - 19' Sparma)

ALBENGA: Vernice, Barisone, Sancinito, O. Coulibaly, Dagnino, Carballo, I. Coulibaly, Gargiulo, Campelli, G. Graziani, T. Graziani. A disposizione: Scalvini, Calcagno, Lupo, Di Bella, Anich, Gibilaro, Belvedere, Beluffi, Puddu. Allenatore: Fiani (Lupo squalificato)

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Leggio, Trotti, Addiego, Rea, Ala, Sparma, Ventre, El Khayari. A disposizione: Brizio, Bestagno, Oliveri, Serpe, Peirano, Morscio, Calcopietro. Allenatore: Luccisano

ARBITRO: Fanciullacci di Savona

ASSISTENTI: Arado di Genova e Doci di Savona

49' finisce qua! L'Albenga batte 3-1 il Ventimiglia!

48' Beluffi in campo per Sancinito, anche per lui standing ovation

47' l'Albenga è sempre stata alla ricerca di una punta, ma il contributo del numero 9 bianconero è stato inappuntabile per tutto il torneo

46' passerella per Carballo, entra Calcagno

45' inizia il recupero, tre i minuti segnalati

40' Luccisano richiama Ala, davanti c'è Calcopietro

37' L'ALBENGA LA CHIUDE! THOMAS GRAZIANI SULL'ASSIST AL BACIO DI CAMPELLI, FESTA GRANDE AL RIVA

30' ALBENGA IN VANTAGGIO! SANCINITO! PUNIZIONE SCENTRATA CHE SORPRENDE SCOGNAMIGLIO. ERA UN CROSS, SI E' TRASFORMATO IN GOL. BIANCONERI FORTIUNATI IN QUESTO FRANGENTE

29' giallo per Leggio, interrotta una potenziale azione di ripartenza con un fallo di mano

28' le squadre cominciano ad allungarsi e fioccano gli interventi fallosi, sale anche il nervosismo sul rettangolo verde

27' ricorre alle risorse della panchina anche l'Albenga, torna in panchina Anich, dentro Di Bella

24' Gargiulo entra scoordinato su El Khayari, ammonito il capitano bianconero

21' Bestagno per Rea, terzo cambio granata

20' ancora Thomas Graziani di piattone ancora Scognamiglio a bloccare il pallone

19' secondo cambio Ventimiglia. Peirano subentra a Ierace

17' azione da manuale dell'Albenga, imbastita da Gabriel Graziani e rifinita da Barisone per Carballo. La traversa dice no alla doppietta argentina

15' angolo Albenga, Sancinito serve l'indisturbato Anich che può battere a rete. Destro troppo mollo, era una buona occasione

14' proprio El Khayari passa a sinistra, 4-3-3 per il Ventimiglia, con Rea mezz'ala

13' Rete annullata ad El Khayari, Arado non ha dubbi nel segnalare la posizione di partenza irregolare sul colpo di testa del numero 11 granata

11' primo cambio anche per il Ventimiglia, Trotti lascia il campo per Oliveri

10' Anich va sul fronte offensivo, Campelli scala nel terzetto mediano

9' Barisone macina a sinistra, assist centrale per Thomas Graziani che non inquadra però la porta

4' lo stesso Rea viene ammonito sulla ripartenza bianconera

2' la ripresa si apre con il mancino di Rea da ottima posizione, forse la sfiora Vernice ma Fanciullacci segnala la ripresa dal fondo

1' subito un cambio per Fiani. Entra Anich per Issa Coulibaly

SECONDO TEMPO

45' tramonta il sole e anche il primo tempo sul Riva, squadre negli spogliatoi

45' altro rischio dalla bandierina per l'Albenga! La sfiora Allegro, Vernice accompagna con lo sguardo la sfera oltre la linea di fondo

44' Oumaro Coulibaly salva tutto su Ventre dopo l'ingenuità di Dagnino su El Khayari

42' Sancinito fa tutto da sè, destro creato in casa dal limite ma impreciso

40' terzini invertiti per Fiani. Dagnino a destra, Barisone va a sinistra

37' gli ingauni vanno da una parte all'altra del campo, Thomas Graziani chiude con il piattone verso Scognamiglio, palla debole e centrale per sorprendere l'estremo frontaliero

35' angolo Albenga, sulla respinta di Scognamiglio Issa Coulibaly mira al bersaglio grosso, piattone alto

30' Oumaro Coulibaly cerca la conclusione ma calcia sul povero Allegro. Giallo inevitabile

25' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! AZIONE INSISTITA DI SANCINITO PER CARBALLO, PRONTO A FARE GIRARSI IN MANIERA MERAVIGLIOSA E BATTERE DI MANCINO SCOGNAMIGLIO. GRAN GOL DEL TOTA

23' ammonito Barisone

22' reazione Albenga. Cioccolatino di Campelli per Carballo, il delantero argentino sfonda di testa, palla sul fondo con Scognamiglio impietrito

19' VENTIMIGLIA IN VANTAGGIO! DALLA BANDIERINA SVETTA SPARMA INDISTURBATO! FRONTALIERI IN VANTAGGIO!

18' rischio autogol per Gargiulo sul cross di El Khayari, bravo il centrale argentino a

14' ritmi altissimi in questo avvio, il tiro di Ala è quasi una liberazione, mancino direttamente sul fondo

13' sforbiciata spettacolare in controtempo di Campelli, apprezzabile il gesto atletico difficilissimo trovare la porta

9' dall'altra parte prova a rispondere Ventre, sempre da piazzato, palla alta.

8' calcio di punizione per l'Albenga, batte Sancinito, si alza in cielo Gargiulo il cui colpo di testa termina a un palmo dal palo destro di Scognamiglio

6' tatticamente l'Albenga conferma il 4-3-3, il Ventimiglia risponde con il 4-2-3-1. El Khayari, Ventre e Rea gravitano alle spalle di Sparma.

2' prima iniziativa di Ventre che serve Sparma, sinistro incrociato sul fondo, ma la seconda assistente Doci aveva chiamato il fuorigioco

1' si parte!

PRIMO TEMPO