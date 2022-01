Covid, oggi 795 nuovi casi in provincia di Imperia dove aumenta il dato dei ricoverati e delle persone in quarantena

Sono 4.833 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 25.273 tamponi tra molecolari (5.130) e antigenici rapidi (20.143) registrati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia i nuovi casi sono 795, a Savona 843, a Genova 2.510 e a La Spezia 670 mentre 15 i casi di persone non residenti nella nostra regione. Il tasso di positività è del 19,12%.

In provincia di Imperia i casi totali ammontano a 8.129 (+37 rispetto a ieri) mentre si registrano sette ricoveri in più, e il totale dei pazienti in ospedale sale a 129, ma il numero delle terapie intensiva resta stabile (5). Cresce il dato delle persone in sorveglianza attiva (+67) e il totale ammonta a 1.669.

In tutta la Liguria oggi vengono segnalati 5 decessi, e nessuno di questi riguarda l'imperiese, avvenuti tra il 21 gennaio e ieri. Nello specifico all'ospedale di Sestri Levante è morta una donna di 84 anni, a La Spezia un uomo di 89 anni ed infine, tre i decessi all'ospedale di Sarzana dove sono morti due uomini, rispettivamente di 83 e 86 anni, e una donna di 68 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.145.287 (+5.130)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.971.081 (+20.143)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 262.107 (4.833)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.828 (-4.286)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.129 (+37)

Savona 9.553 (-654)

Genova 33.349 (-6.595)

La Spezia 7.547 ( -936)

Residenti fuori regione o estero 1.021 (+55)

Altro o in fase di verifica 2.229 (-83)

Totale 61.828 (-4.286)

Ospedalizzati: 789 (+12); 40 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 129 (+7); 5 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 111 (-5); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino 113 (-2); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera 142 (+5); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini 23 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 159 (=); 7 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 34 (+4); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 78 (+5); 4 (=) in terapia intensiva

*24 non sono vaccinati e 16 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 38.675 (-368)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 195.482 (+9.114)

Deceduti: 4.797 (+5).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.669 (+67)

Asl 2 - 1.378(-3)

Asl 3 - 7.043 (-40)

Asl 4 - 854 (-1.486)

Asl 5 - 1.680 (-90)

Totale - 12.624 (-698)

Dati vaccinazioni 23/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.401

Somministrati: 3.117.985

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.