Calcio, Eccellenza. Domani Ospedaletti in trasferta sul campo dell'Alassio, mister Maiano fa ancora i conti con le assenze

Trasferta ad Alassio per l’Ospedaletti alla ricerca della vittoria dopo la battuta d’arresto contro la Cairese. I gialloneri sono all’ultimo posto in classifica con 2 punti.

Sarà un’altra domenica all’insegna delle assenze per mister Maiano, la buona notizia è il rientro di Martelli dalla squalifica.

Molti gli acciaccati, mentre saranno assenti sicuri Giovanati, Martini, Galiera, Cassini e Calderone.

Le dichiarazioni di mister Christian Maiano

Arbitra l’incontro Emanuele Fontana di Savona, coadiuvato da Luca Novaro Mascarello (Imperia) e Mario Preci (Savona). Fischio d’inizio alle 15.