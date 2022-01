Occupazione a rischio con la nuova legge di Bilancio, Confartigianato Liguria lancia l'allarme: "I tirocini saranno per pochi":

Con la nuova legge di Bilancio i tirocini extracurriculari rischiano di rimanere circoscritti a un numero molto esiguo di soggetti. In particolare, persone “con difficoltà di inclusione sociale”, come precisa l'articolo 721 della legge 234/2021 e con una interpretazione ristrettiva: svantaggiati, portatori di disabilità o presi in carico da servizi sociali o sanitari, che rappresentano, per categoria di soggetti, circa il 10% dei tirocini attualmente avviati (dati Anpal). Il rimanente 90%, per la gran parte costituito da persone disoccupate o inoccupate (quasi il 70%), ma anche da neolaureati, neodiplomati, persone in mobilità o in cassa integrazione guadagni, resterebbe escluso dalla possibilità di intraprendere un percorso di tirocinio all'interno di un'azienda.