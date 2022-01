Ubriaco fradicio tenta di scassinare un distributore automatico in via Cavour a Ventimiglia e, dopo non esserci riuscito, ha pensato bene di urinare sullo stesso.

E’ accaduto questa notte poco dopo l'1.30 nella città di confine con, protagonista, un extracomunitario poi ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Purtroppo un caso non isolato che si ripresenta spesso.