Sanremo: autobus investe un cane sulle strisce pedonali ieri in corso Marconi, autista in stato di shock

Ha suscitato scalpore l’investimento mortale di un cane, un Jack Russel, ieri pomeriggio verso le 15.30 in corso Marconi a Sanremo, di fronte alla concessionaria ‘Grandi Auto’.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, un bus della Riviera Trasporti ha schiacciato la bestiola sulle strisce pedonali, fuggendo via. Abbiamo cercato di ricostruire la vicenda, parlando con testimoni e forze dell’ordine ed è emerso che il bus avrebbe frenato a pochi centimetri dalle strisce e, proprio per questo, il proprietario del cane avrebbe inveito contro l’autista, picchiando violentemente sul vetro.

L’autista, dopo il passaggio dell’uomo, è ripartito e non ha notato che aveva al guinzaglio il cane, schiacciandolo. Da verificare se il conducente si sia accorto o meno dell’incidente ma, sta di fatto, che ha poi proseguito il viaggio verso Ponente mentre sulle strisce il padrone (aiutato da alcune persone presenti sul posto) ha cercato di soccorrere il cane, che purtroppo è morto sul colpo.

Secondo il racconto di alcuni colleghi del conducente, si tratta di un’autista capace e molto corretto: “Lo abbiamo visto sotto shock – ci hanno detto – a tarda serata ma non ne ha voluto parlare. Siamo certi che non ha proseguito il viaggio per far finta di nulla ma solo per il grande spavento che ha avuto nel momento dell’incidente. Chiaramente come categoria ci scusiamo per l’accaduto e siamo certi che anche il nostro collega è sconvolto per quanto successo”.

Cosa rischia ora l’autista? Sicuramente c’è la possibilità, nel caso di una querela di parte, che venga accusato di omissione di soccorso, anche se in sede legale dovrà essere provato che il conducente si sia accorto dei fatti. Al momento sembra che l’indicente non sia stato rilevato dalle forze dell’ordine ma, in caso di denuncia, potranno essere usate le telecamere presenti sul posto.

Sulle stesse strisce pedonali, il 13 novembre 2021 venne investita (e poi morì in ospedale) una donna di 78 anni. In molti, tra i soccorritori di ieri, hanno chiesto a gran voce un intervento dal Comune per ridurre la velocità in quella zona.