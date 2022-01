Diano Arentino, principio di incendio in una casa a Merea: tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio, poco dopo le 13, per un principio di incendio in una abitazione in località Merea a Diano Arentino. I proprietari di un immobile hanno richiesto i soccorsi in quanto, per cause ancora in corso di accertamento, è scaturito un piccolo rogo dal sottotetto.

Si ipotizza un malfunzionamento della canna fumaria, ma ancora devono terminare i rilievi. Tempestivo l'intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'area e sono riusciti a contenere i danni.

Gli occupanti della casa non sono rimasti feriti in quanto sono subito usciti fuori in strada.