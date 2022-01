Covid, 672 nuovi casi positivi nell'imperiese. In tutta la Liguria 21 le vittime e tre sono a Sanremo

Nella nostra provincia i positivi in totale sono 8.092 (+506 rispetto a ieri). In ospedale si registrano otto dimissioni mentre resta invariato il dato dei ricoverati in terapia intensiva. In tutta la Liguria invece, i ricoverati sono 777 (-5 rispetto a ieri) e 41 si trovano in terapia intensiva.

Tamponi processati con test molecolare: 2.140.157 (+5.257)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.950.938 (+27.096)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 257.274 (+5.731)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 66.114 (+4.767)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.092 (+506)

Savona 10. 207 (+692)

Genova 39.944 (+6.842)

La Spezia 8.483 (+897)

Residenti fuori regione o estero 1.076 (+82)

Altro o in fase di verifica 2.312

Totale 66.114 (+4.767)

Ospedalizzati: 777 (-5); 41 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 122 (-8); 5 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 116 (-2); 12 (=) in terapia intensiva

San Martino 115 (+3); 6 (=) in terapia intensiva

Galliera 137 (=); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini 24 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 159 (=); 7 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 73 (-1); 4 (-2) in terapia intensiva

*27 non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 39.043 (+3.335)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 186.368 (+946)

Deceduti: 4.792 (+21).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.602 (+10)

Asl 2 - 1.381 (+31)

Asl 3 - 7.083 (+39)

Asl 4 - 1.486 (=)

Asl 5 - 1.770 (-1)

Totale - 13.322 (+79)

Dati vaccinazioni 21/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.401

Somministrati: 3.111.168

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.