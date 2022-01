CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 22 gennaio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.15 - 19.15 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

- ALINE – LA VOCE DELL’AMORE – ore 21.15 - di Valérie Lemercier - con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina - Drammatico - "Aline ha il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, ha solo una cosa in mente: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall'esperienza e poi dall'amore crescente di Guy-Claude, vivrà un destino straordinario…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - 17.00 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- AMERICA LATINA – ore 19.00 - di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo - con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba - Thriller - "Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita…”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ALINE – LA VOCE DELL’AMORE – ore 16.30 - 21.00 - di Valérie Lemercier - con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina - Drammatico - "Aline ha il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, ha solo una cosa in mente: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall'esperienza e poi dall'amore crescente di Guy-Claude, vivrà un destino straordinario…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD – ore 16.00 - 20.45 - di Reinaldo Marcus Green - con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn – Sportivo/Biografico - "Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.15 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

- SCREAM – ore 21.00 - di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - con Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette – Horror/Thriller - "Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UN EROE – ore 16.30 - 21.00 - di Asghar Farhadi - con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust - Drammatico - "Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia. Ma le cose non vanno come previsto…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.30 - 18.45 - 21.10 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 16.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

- AMERICA LATINA – ore 18.45 - 21.00 - di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo - con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba - Thriller - "Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- HOUSE OF GUCCI – ore 16.30 - 21.00 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***





