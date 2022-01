Sanremo: in un anno violazioni stradali aumentate del 127%, raddoppiati i sequestri di veicoli. Dalle multe 1 milione e 181 mila euro per le casse del Comune

Il bilancio della Polizia Locale per l’attività del 2021 porta alla luce alcuni dati che dimostrano un notevole incremento di infrazioni e sanzioni in determinati ambiti. Spicca, in particolare, il dato delle violazioni stradali con un netto +127%, con le violazioni gravi al +126%; raddoppiate le rimozioni e i sequestri di veicoli, +23% di interventi per incidenti sul territorio.

In totale le sanzioni per violazioni al Codice della Strada hanno fruttato alle casse del Comune 1 milione e 181 mila euro. Tra le altre attività sul territorio gli interventi per abusi edilizi sono incrementati del 114%, mentre le violazioni per occupazioni di suolo pubblico con i dehors hanno registrato un +227%. Infine il comando matuziano ha emesso il 25% di Daspo urbani e ben 285 sanzioni per soggetti che non avevano la caldaia in regola.

In totale le violazioni amministrative hanno generato un incasso di 135 mila euro mentre solo dalle sanzioni per il conferimento dei rifiuti Palazzo Bellevue ha introitato 100 mila euro.