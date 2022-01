Sanremo: febbraio mese decisivo per l’attivazione delle telecamere all’ingresso delle ZTL

I lavori per l’installazione risalgono ormai a qualche mese fa, ma poi qualche intoppo ha fermato il progetto per monitorare tramite occhi elettronici l’ingresso nelle zone a traffico limitato nel cuore di Sanremo.



Ora sembra tutto prossimo alla risoluzione e febbraio potrebbe essere il mese decisivo. Dopo il calderone del Festival gli uffici del Comune, sotto il coordinamento del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e del comando di Polizia Locale, procederanno con i lavori per il collegamento delle telecamere. In questo modo l’accesso alle ZTL sarà controllato tramite il sistema con lettura delle targhe: garanzia di sanzione per chi entra senza autorizzazione.



Le principali zone interessate sono: piazza Bresca, piazza San Siro e via Escoffier. Tre aree del centro città che ancora oggi fanno i conti con un traffico incontrollato a qualsiasi ora e con la piaga della sosta selvaggia. Tutto destinato a finire quando le telecamere saranno in funzione.