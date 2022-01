Diano Marina, acquedotto colabrodo, nasce la pagina social: "Basta rotture, negli anni solo chiacchiere. Mai azioni definitive"

"Questo gruppo di cittadini è stato creato per cercare di smuovere le istituzioni su un problema che da decenni affligge il golfo dianese: le rotture dell'acquedotto con conseguente blocco dell'erogazione idrica". con questa motivazione ieri è stato creato il gruppo social 'Basta rotture acquedotto'. La data scelta non è stata di certo casuale.

Negli ultimi due giorni infatti, si sono verificati una serie di danni sulla rete idrica tra Diano Marina e Imperia con conseguenti disservizi per l'intero comprensorio del dianese. I tecnici di Rivieracqua, la società incaricata, della gestione del servizio idrico in provincia di Imperia, sono dovuti intervenire alla Galeazza, lungo l'Incompiuta, la strada a mare che dal capoluogo porta alla città degli aranci, e poi in via Novaro, via Torino e via Villebone.

Quattro rotture della tubazione quasi in contemporanea che si aggiungono alle innumerevoli degli ultimi anni dove "sono state fatte solo chiacchiere, è scritto sulla pagina social, ci sono state decine e decine di rotture, ma mai si è proceduto ad azioni definitive, prima fra tutte la sostituzione in toto della tubazione che da Oneglia porta l'acqua nel Golfo Dianese. Questa è interessata da pesantissimi fenomeni corrosivi, indotti da correnti vaganti generate da decenni di passaggio dei treni".

L'idea quindi di uno spazio di condivisioni, idee, proposte, ma soprattutto di monito alle istituzioni politiche, è partita da Claudio Rigano e già ieri sera ha registrato una trentina di iscrizioni, destinate ad aumentare. I guasti e i continui disservizi non possono che alimentare le preoccupazioni, soprattutto dei cittadini e degli imprenditori dianesi, in merito ai black out idrici soprattutto durante il periodo estivo con un conseguente danneggiamento dell'economia turistica del comprensorio.

I cittadini sono stanchi di rientrare a casa e non potersi fare una doccia, di andare a prendere l'acqua in piazza con i bidoni, così come sono stanchi albergatori e ristoratori nel dover affrontare con rischi e problemi durante la stagione estiva che si traducono in cancellazioni e disdette delle prenotazioni: il territorio esige risposte e la politica sui lavori del nuovo acquedotto, ancora una volta, latita.